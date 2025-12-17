أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بحيادية تامة وبدون التوجه لدعم أي مرشح، مشيرا إلى انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة في يومها الأول في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتابع المحافظ من داخل الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية في يومها الأول، بحضور السكرتير العام للمحافظة عبدالله الديب، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وعدد من ممثلي الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة العامة وفتح جميع اللجان الانتخابية وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.

ووجه المحافظ، بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار الساعة لإزالة أية معوقات فورا من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجستي الكامل، موضحا استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم التأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات ووضع خطط للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف على مقار اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، فضلا عن التنبيه على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه، وتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي الواقعة باللجان، وكذا عدم قطع التيار الكهربائي، والعمل على سرعة إصلاح الأعطال فور الإبلاغ عنها، والتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ مفاجئة قد تحدث، حفاظا على سير العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع اللجان، والمتابعة المستمرة لتعزيز إجراءات أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول، وتحسين كفاءة الإنارة بمحيط اللجان وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية للجان الانتخابية بما يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وتضم محافظة المنوفية 500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية ولجنة واحدة عامة بنطاق المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين 2 مليون و973 ألفا و483 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة، لاختيار ممثليهم في 6 دوائر انتخابية علي النظام الفردي، والتي يتنافس فيها 20 مرشحا على 10 مقاعد.