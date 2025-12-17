أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الإجتماعية المنعقد في الأردن تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان.

وصرح وزير مفوض جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط ألقى كلمة توجه فيها بالشكر إلى الأردن على احتضان الفعاليات العربية والدولية لتعزيز العمل العربي الدولي المشترك وتعزيز مسارات التنمية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث بأن أبو الغيط أشار في كلمته إلى التحديات التي تمر بها المنطقة العربية على كل الأصعدة خاصة ما يشهده الفلسطينيون من مجازر وحشية استمرت عامين، فمازال الإحتلال يمعن في إخراج وقف إطلاق النار من مضمونه متحللاً من الالتزامات كعادته وضارباً بالإرادة الدولية عرض الحائط، وهو ما يستدعي العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية.

وذكر المتحدث أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حيث تم إعداد الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وقد ساعد التعاون مع ميسري المؤتمر على التنسيق الجيد مع المجموعة الدولية، وتضمين معظم الأولويات العربية لتنظيم الجهود بإعلان الدوحة الصادر عن القمة.

تجدر الإشارة إلى أن أبو الغيط أكد في كلمته على أهمية أن يعكس بيان عمّان المرتقب صدوره عن اجتماع اليوم خطوات واضحة ومحددة لتنفيذ مقررات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، وكذلك الرؤية العربية 2045، التي تبنتها الجامعة العربية في "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في بغداد في مايو الماضي كمسار إستراتيجي طويل المدى للتحول الاجتماعي.