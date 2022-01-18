فيرجسون يقود تدريبات إيفرتون وسط تقارير بترشيح روني ولامبارد لتدريب الفريق

أشرف دنكان فيرجسون على تدريبات فريق إيفرتون لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وسط تقارير ربطت اسم واين روني وفرانك لامبارد بتدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن إيفرتون يبحث عن مدرب بديل لرافاييل بينيتز، الذي أقيل من منصبه يوم الأحد.

وذكرت تقارير أنه من المقرر إجراء مقابلة مع كل من روني، مهاجم إيفرتون السابق ومدرب ديربي حاليا، وفرانك لامبارد، مدرب تشيلسي السابق، بشأن تولي المنصب.

وبعد أن أشرف على تدريبات الفريق الأول للمرة الأولى منذ رحيل بينيتز، من الممكن أن يكون فيرجسون هو القائم بأعمال المدير الفني للفريق في مباراته أمام أستون فيلا يوم السبت المقبل.

وتولى المدرب الاسكتلندي، اللاعب السابق لإيفرتون والذي يتواجد في الجهاز الفني منذ 2014، منصب القائم بأعمال المدير الفني في ثلاث مباريات في ديسمبر 2019 عقب رحيل ماركو سيلفا، وحقق الفوز على تشيلسي وتعادل مع مانشستر يونايتد وأرسنال.

وأقيل بينيتز، الذي جاء خلفا لكارلو أنشيلوتي الصيف الماضي، عقب الخسارة 1 / 2 أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي، حيث حقق الفريق فوزا وحيدا وتسع هزائم في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر، بفارق ست نقاط أمام المراكز المهددة بالهبوط، ولعب مباراتين أقل من نوريتش صاحب المركز الثامن عشر.

ويتواجد أيضا روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي والذي تولى تدريب الفريق خلال الفترة من 2013 إلى 2016، من بين الأسماء المرشحة لخلافة بينيتز.

يشار إلى أن إيفرتون كان مستعدا لدراسة جمع مارتينيز بين المنصبين حتى الصيف المقبل ولكنه لا يبدو حلا سيوافق عليه الجانب البلجيكي.