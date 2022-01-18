هل تجزم بعدم وجود فساد في وزارة الصحة تحت قيادتك؟ حاتم الجبلي: «سؤال صعب»

قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، إن كلمة «الفساد» واسعة للغاية وتشمل العديد من الاتهامات، رافضا الجزم بأن الوزارة أثناء قيادته من 2005 حتى 2011 كانت خالية من الفساد.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي خيري رمضان، في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أنه تعاون في الوزارة مع مجموعة من الأكفّاء الذين وصفهم بـ«الجنود المجهولين»، مستكملا: «ده سؤال صعب، مقدرش أحكم كان فيه فساد ولا لا، ممكن يكون هناك حد سرق حاجة.. وده هيفضل موجود دائما.. وهنا يأتي دور أجهزة الرقابة».

وتابع: «من الخطير أن يتم توجيه اتهام الفساد لشخص أمين، هذا اغتيال سمعة، وشيء خطير جدًا، وعلينا توخي كل الحرص أثناء الحديث عن الفساد».

وأشاد بالدور الطبي الذي يمتلأ بالإيجابيات مؤخرا، قائلا: «هذا يأتي من القيادة السياسية بالأساس، ويجب أن نشيد بما حققته الدولة في ملف فيروس سي».

وتابع: «العالم أجمع يتحدث عن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، وهنا لازم نشيد بقرار الرئيس وتوجهه.. هو قال هنقضي على فيروس سي في مصر»، مطالبا بتسليط الضوء على الأطباء الذين أشرفوا على توزيع الدواء وعلاج المرضى.

واستكمل: «وفيات الأطفال في مصر من وقت الولادة حتى عمر سنة كانت 27 حالة من كل ألف ولادة عام 2000، أما في 2020 انخفضت النسبة إلى 17 حالة لكل ألف ولادة؛ ما يؤكد دور الوحدات الصحية وبرامج الأمومة والطفولة ودور الأجهزة الطبية».

واستمر في الحديث عن الإيجابيات، قائلا إن وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات كانت 36.9 لكل ألف طفل عام 2000، ولكن انخفضت إلى 20 حالة فقط بحلول 2020؛ أي ما يعتبر النصف.

وأوضح أن عدد الأطباء المخصص لكل 10 آلاف مواطن كان 21 طبيبا عام 2000، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 8 أطباء لكل ألف حالة بحلول 2020؛ ما يشير إلى خسارة الأطباء واتجاههم للهجرة.