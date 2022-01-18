 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 12:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 12:44 م

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدى الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.


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