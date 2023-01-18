هولندا تعلن نيتها تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الصاروخية

أعلنت هولندا عزمها المشاركة في الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي صاروخي متطورة من طراز "باتريوت".

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، وذلك خلال لقاء في البيت الأبيض، "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا في مشروع نظام الدفاع الجوي باتريوت"، مضيفا أن هناك دعما آخر في مجال التدريب.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، قد أعلن اليوم أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت في أوكلاهوما، وسيتم تدريب 90 - 100 أوكراني على مدى عدة أشهر".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في 21 ديسمبر الماضي بالتزامن مع زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تشمل تقديم أول دفعة من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى كييف.