البنك الأهلي المصري يمول شركة ماجيك لاند الحكير التابعة لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

وقع البنك الأهلي المصـري، عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 723.5 مليون جنيه لصالح الشركة (ماجيك لاند الحكير)، وذلك للمساهمة في تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو 1119 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير وإنشاء مدينة ملاهي ترفيهيه ومطاعم، ودور عرض سينمائي والكائنة داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.



وعقب التوقيع، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط السياحي والثقافي وتطوير المنشآت السياحية ورفع مستوي جاهزيتها لاستقبال الالاف من المواطنين، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية والقومية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي.



وأعرب سامي عبدالمحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير، والعضو المنتدب عن مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة، عن الشكر لفريق العمل بالبنك الأهلي المصري وعن واعتزازه بالتعاون مع البنك ودوره الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح وفقا ومتطلبات المشروع الممول.



وأشاد بدور البنك البارز في توفير التمويل اللازم للشركة، وذلك بهدف اقامة مدينة ترفيهية متكاملة وما يتضمن ذلك من خدمات لازمة لتشغيلها بما يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي والخدمي في مصر.



وأكد أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلا واضحا على التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والخدمي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية العالمية.



كما أوضح أن مجموعة الحكير القابضة تمتلك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الإمارات- إسبانيا- تركيا- الأردن)، التي تعمل في كافة القطاعات الترفيهية والسياحية، والتي من بينها مجموعة من الفنادق والمواقع الترفيهية وذلك بالشراكة مع شركات عالمية، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والعقارية والتعليم والتدريب والصحة، وأن المشروع الحالي يعتبر باكورة استثمارات المجموعة بمصر والتي ستقوم بتوفير المكون الأجنبي للمشروع.



وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الاستثماري لشركة (ماجيك لاند الحكير) والمملوكة لشركة الحكير للاستثمار والتنمية إحدى شركات مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بالمملكة العربية السعودية، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من الأماكن السياحية الترفيهية في مصر، ومنها مدينة الملاهي الترفيهية، خاصة أن مدينة الإنتاج تتميز بموقع استراتيجي لقربها من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا مما سيعكس جذب السياح والذي بالتبعية سيؤدي الى نمو تدفقات العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.



ومن جانبه، أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5 مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 65% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 1119 مليون جنيه بفترة تمويل تصل إلى 7 سنوات، كما اوضح ان المجموعة سوف توفر كافة احتياجات المشروع من المكون الأجنبي وهذا المشروع يعتبر بداية استثمارات المجموعة في مصر، مضيفا أن التمويل يستهدف مواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية للمدن الترفيهية.