الولايات المتحدة والإمارات تبحثان هاتفيا التعاون لمعالجة أزمة المناخ

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والإمارات لمعالجة أزمة المناخ، بما في ذلك من خلال "الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة" و"الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار".

وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ للأطراف (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/.

كما أكددت نائبة الرئيس الأمريكي قوة الشراكة الثنائية مع دولة الإمارات، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز الرؤية المشتركة للسلام والاستقرار والتكامل في المنطقة.