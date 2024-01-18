هجمات جوية متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا وروسيا مرة أخرى عن وقوع العديد من الهجمات الجوية المتبادلة خلال الليل وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن نظام الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 22 من أصل 33 طائرة مسيرة خلال الليل، وأن بعض الطائرات المسيرة لم تبلغ أهدافها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجمات الروسية ركزت بشكل رئيسي على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، بما في ذلك خاركيف.

من جانبها، قالت السلطات الروسية إن أوكرانيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وقال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 صواريخ أوكرانية.

وأضاف جلادكوف أن امرأة أصيبت بجروح في محاولة هجوم وتحطمت نوافذ أحد المنازل.

وقال جلادكوف أيضا إن العديد من الأشخاص ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد الهجمات التي وقعت في نهاية ديسمبر الماضي.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، في وقت سابق، عن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة الروسية موسكو، قائلا إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في منطقة موسكو.

وقال سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، "تصدت قوات الدفاع الجوي اليوم في مدينة بودولسك لهجوم بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. وفي موقع سقوط الحطام، وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد أي دمار أو إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "في نحو الساعة 0130 بتوقيت موسكو في 18 يناير الجاري، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا"، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة آر تي.

وأضافت الوزارة "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو واعترضت أخرى فوق أراضي مقاطعة لينينجراد".

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. وتقصف أوكرانيا، في إطار حملتها الدفاعية، الأراضي الروسية بشكل متكرر سواء في المنطقة الحدودية أو في المناطق النائية.

ومع ذلك، فإن أرقام الأضرار أو الضحايا في روسيا أقل بكثير مقارنة بالحجم الهائل للوفيات والدمار الناجم عن الحملة الروسية في أوكرانيا.