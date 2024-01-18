قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس، مزيدًا من الاستقرار في الطقس، وارتفاعات في قيم درجات الحرارة مقارنة بالأمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الخميس، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بما يتراوح بين درجتين إلى 3، موضحة أن العظمى على القاهرة تصل إلى ْ22.

ولفتت إلى أن «الطقس مائل للدفء نهارًا في المحافظات الشمالية، ودافئ في المحافظات الجنوبية»، محذرة من انخفاض قيم الحرارة مساء، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

ونوهت أن «الأجواء شديدة البرودة ليلًا في معظم المحافظات»، مشيرة إلى أن الصغرى تسجل 12 على القاهرة الكبرى، بينما تتراوح في شمال الصعيد ما بين 6 إلى 7 درجات، وتنخفض في وسط سيناء لأقل من درجتين.

وحذرت من وصول الشبورة المائية إلى حد الضباب غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قائلة إنها تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن «الرؤية قد تنعدم في بعض الأماكن»، مناشدة المواطنين تشغيل كشافات الشبورة، والقيادة بهدوء تام على الطرق، واتباع كل تعليمات المرور، والتحرك بعد الثامنة صباحًا.

وتوقعت أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في قيم الحرارة؛ إذ تصل العظمى إلى 23 و24 على القاهرة، محذرة من انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وذكرت أن العظمى على القاهرة تسجل 19 درجة أيام الاثنين والثلاثاء، كما أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم الحرارة، مضيفة أن المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري تشهد فرصًا لسقوط الأمطار.