كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن توقعاته لمباراة الغد بين منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه «الريمونتادا» المذاع عبر فضائية «المحور»: "نثق في اللاعبين على تخطي المنتخب الغاني وأتوقع الفوز للفراعنة في مباراة الغد"

أضاف: "أعرف كريس هيوتن، المدير الفني لمنتخب غانا، فقد تدربت معه في توتنهام، هو رجل مخلص في عمله، ويعرف كيفية إدارة المباريات، وعمل مع العديد من المدربين الكبار مثل مارتن يول".

تابع ميدو: "غانا ظهرت بشكل متواضع في المباراة الأولى أمام كاب فيردي، والفريق تفوق عليهم بشكل كبير".

أشار ميدو:" المنتخب الغاني ظهر بشكل ضعيف دفاعيًا، يعانون بشكل كبير على مستوى خط الدفاع، ولابد من استغلال الحالة السيئة التي يعاني منها المنتخب الغاني، وحجم الضغوطات".

أتم ميدو:" الضغوطات الواقعة على المنتخب الغاني أكبر بكثير من ضغوطات منتخبنا الوطني، خاصًة بعد هجوم الجماهير على معسكر البلاك ستار، ومحاولة التعدي على المدير الفني".