كهربا: مواجهة غانا خط أحمر حياة أو موت

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تحدث محمود عبد المنعم كهربا، نجم المنتخب الوطني عن المواجهة القوية الصعبة أمام منتخب غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف ملعب فيليكس هوفويتى بوانيى في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس مباراة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وصرح كهربا لبرنامج اللعيب الذي يذاع على قناة (MBC) مصر :" مباراة غانا بنسبة لنا حياة أو موت، نعلم مدى أهمية الفوز عليهم بنسبة للمصريين مواجهتهم خط أحمر".

أضاف:" نلعب دائما مباريات غانا بروح الجماهير المصرية وليست بروح اللاعبين نظرًا لمدى تاريخ مواجهات المنتخبين".

أكمل:" لا نفكر سوى في تحقيق الفوز على غانا وخطف النقاط الثلاث، بكل تأكيد مباراة صعبة وقوية تحتاج لمزيد من التركيز".

أتم:" أثق في قدرتنا على إسعاد المصريين والعودة بالكأس طول ما هما معانا وخلفنا في كل مكان".