نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ470 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و83 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 46 ألفًا و899 شهيدًا و110 آلاف و725 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد الليلة الماضية خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» إن مواطنا من عائلة القدرة وزوجته وأطفالهم الثلاثة، استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، أصيبت مواطنة بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.