محمد سعد عن غيابه السينمائي لـ5 سنوات: كنت أبحث عن شخصية جديدة خارج إطار اللمبي

قال الفنان محمد سعد، إن غيابه عن السينما خلال الـ5 سنوات الماضية جاء لعدم تكرار شخصيته بفيلم «الكنز».

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، على قناة «صدى البلد»، أنه كان يبحث عن شخصية جديدة خارج إطار «اللمبي»، حتى استقر على شخصيته بفيلم «الدشاش»، والذي يعرض حاليًا في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية.

وأكد سعد، أن جميع الفنانين المشاركين بفيلم "الدشاش" على مستوى عالي جدًا من الموهبة، خاصة وأن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن وفكرته جديدة عن الأفلام الذي قدمها من قبل.

وتطرق محمد سعد للحديث عن تهنئة الفنان أحمد حلمي بطرح فيلم الدشاش قائلاً: «أحمد حلمي حبيبي وشقيقي، وفكرني بأيام المعهد، وبفيلم 55 إسعاف، لما كنا لسه بنحلم».

وفيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.