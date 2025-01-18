ضبط دراجات بخارية مخالفة في حملة جديدة بشارع النيل برأس البر

شن اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والمهندس علي البيومي نائب المدينة، حملة جديدة بالشراكة مع قوات قسم شرطة رأس البر، أسفرت عن ضبط عدد من الدراجات البخارية المخالفة بشارع النيل، ورفع المخالفات في جميع مناطق المدينة، حيث يتم حاليًا استكمال الأعمال الخاصة بها.

وأوضح المهندس علي البيومي، في بيان له اليوم السبت، أن قسم الإنارة قام بأعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة في شوارع المدينة، والتي شملت تأمين الأعمدة وصيانة الكشافات والكابلات واستبدال المتهالك منها، وذلك ضمن خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية، لضمان استمرارية الخدمات والمرافق العامة بالمدينة.

كما استمرت جهود قسم المكافحة في مكافحة الحشرات، حيث نفذ القسم حملة لرش الناموس، ومكافحة يرقات الذباب والبعوض في شوارع المدينة، وتأتي هذه الحملة في إطار خطة الوحدة المحلية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تواصل جهودها لتحسين جميع جوانب الحياة في المدينة، مما يساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وزيادة جودة الحياة، وكذلك متابعة الأعمال اليومية لمختلف الأقسام في المدينة، بهدف تحسين الخدمات العامة والحفاظ على أمن وصحة المواطنين.