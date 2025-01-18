بولونيا يعود لطريق الانتصارات بالفوز على مونزا

عاد بولونيا إلى طريق الانتصارات بالدوري الإيطالي، عقب فوزه على ضيفه مونزا بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21.

ورفع بولونيا، الذي تعادل في آخر جولتين، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس صاحب المركز الخامس، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت، مع ضيفه ميلان.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وتقدم مونزا في الدقيقة الرابعة عن طريق دانييل مالديني، قبل أن يدرك بولونيا، التعادل عن طريق سانتياجو كاسترو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 34، سجل ينز أودجارد الهدف الثاني لبولونيا، فيما أضاف زميله ريكاردو أورسوليني، الهدف الثالث في الدقيقة 69.