محافظ الجيزة يقرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بإحدى المدارس

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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، زيادة وقت امتحان اللغة العربية، فور ورود بلاغ لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بأحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية.

ووجه المحافظ، باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، ولضمان عدم تأثير ذلك على المستقبل التعليمي للطلاب.

وقرر المحافظ، تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة؛ لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الأمتحانية.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بالمتابعة الدورية لسريان العملية الأمتحانية بانتظام داخل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.