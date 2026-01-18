أنباء عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء تحتلها روسيا من أوكرانيا

ذكرت السلطات المعينة من قبل روسيا يوم السبت أن انقطاعات في التيار الكهربائي وقعت في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا عقب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم المنطقة المعين من قبل موسكو، يفجيني باليتسكي، عبر تطبيق تليجرام إن "جزءا كبيرا" من منطقة زابوريجيا قد تأثر. وذكر أن المولدات تزود المنشآت الحيوية مثل المستشفيات بالكهرباء وتضمن إمدادات المياه، وحث السكان على الصبر أثناء إجراء أعمال الإصلاح.

وفي الوقت نفسه، حذر باليتسكي من عقوبات لنشر لقطات تظهر استخدام أنظمة الدفاع الجوي أو آثار الضربات. وكان قد تم تداول مقاطع فيديو في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهر ضربات بطائرات مسيرة على محطة فرعية بالقرب من مدينة ميليتوبول.

ووفقا للسلطات المعينة من قبل روسيا، فقد أثر انقطاع التيار الكهربائي أيضا على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون المجاورة. وقال حاكم المنطقة المعين من قبل الكرملين، فلاديمير سالدو، إن عدة مئات من المستوطنات باتت بدون كهرباء.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ ما يقرب من أربع سنوات. وتسيطر القوات الروسية على أكثر من 70% من منطقتي زابوروجيا وخيرسون.

وفي ظل درجات حرارة متجمدة وصلت إلى أرقام مزدوجة تحت الصفر، استهدف الجيش الروسي مرارا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء والتدفئة المركزية في أجزاء واسعة من أوكرانيا. وكان الوضع شديد القسوة بشكل خاص في العاصمة كييف وما حولها.