محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد تحديث 19 حيزا عمرانيا جديدا

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد تحديث 19 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق مراكز «سيدي سالم، كفر الشيخ، قلين»، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو التوسع العمراني المخطط وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في توفير مساحات عمرانية منظمة، تواكب الزيادة السكانية وتلبي احتياجات المواطنين، في إطار رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الأحد، أن تحديث الأحوزة العمرانية بمركز سيدي سالم شمل عزب: "علي محمد، محمد سعد الكبير، كساب، البدلية، العقلية، دكتور رجب، النمر الشرقية، برادة، ربيع، إبراهيم حمادة، فتحي مشعل، نبوية، الغابيسة، العتلة، المفتي الغربية، سيد أحمد، كما شمل عزبتي عبدالرحمن السنجابي والسرايا بمركز كفرالشيخ، بالإضافة إلى عزبة عزيز الغربية بمركز قلين".

وأكد المحافظ، أن اعتماد تحديث هذه الأحوزة العمرانية الجديدة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتنظيم العمران، بما يضمن استيعاب النمو السكاني المستقبلي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من البناء العشوائي.

وشدد على استمرار تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.