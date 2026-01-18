عياد رزق: إشادة ترامب بدور مصر اعتراف دولي بقيادة السيسي الحكيمة وثقل القاهرة إقليميا ودوليا

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا أمريكيا متقدما للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد في الوقت نفسه أهمية القاهرة كشريك استراتيجي رئيسي في إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المعقدة.

وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس تمثل اعترافا دولياً بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وبالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، رغم ما تحمله الشعب المصري من أعباء اقتصادية وإنسانية جسيمة نتيجة تطورات الأزمة.

وأضاف رزق، أن الرسالة تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، لا تقل أهمية عن أبعادها السياسية، خاصة في ظل تأكيد الولايات المتحدة استعدادها لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا الملف يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي المصري وبالاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن تأكيد الرئيس الأمريكي على رفض السيطرة الأحادية لأي دولة على الموارد المائية لنهر النيل يمثل تطوراً إيجابياً في الموقف الدولي، ويدعم الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل وشفاف يراعي مصالح جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأوضح عياد رزق ، أن وجود دور أمريكي فاعل في التنسيق والمتابعة يمكن أن يسهم في خفض التوترات الإقليمية، وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا للاستثمار والتنمية في دول حوض النيل، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بأسرها، مشددا على أن مصر ستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمة للسلام والاستقرار، ومتمسكة بالحلول السياسية والدبلوماسية التي تحفظ حقوقها وتحقق التنمية المشتركة لشعوب المنطقة.

وذكر رزق، أن الدور المصري في التوسط لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط يمثل حجر الزاوية في منظومة الاستقرار الإقليمي، حيث نجحت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترسيخ نهج متوازن يقوم على التهدئة والحلول السياسية ورفض منطق الصراع.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه، أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى ثقلها السياسي وخبرتها التاريخية وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهو ما جعلها وسيطًا موثوقًا لا غنى عنه في ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووقف التصعيد العسكري، بما يعكس التزام مصر الدائم بحماية أمن المنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب وتحقيق سلام عادل ومستدام.

وكان لرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجه رسالة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد فيها بالدور المصرى في التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا تقدير واشنطن للجهود التي بذلتها القاهرة في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية بالمنطقة.

وأعرب ترامب، فى نص رسالته، عن شكره للرئيس السيسي على «القيادة الناجحة» في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مثمنًا الدور الثابت لمصر فى التعامل مع تداعيات الحرب منذ 7 أكتوبر 2023، وما تحمله الشعب المصرى من أعباء نتيجة هذه التطورات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه نهر النيل وخفض التوتر المرتبط بسد النهضة، مشددًا على إدراك بلاده للأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ترى أنه لا ينبغي لأي دولة أن تسيطر بشكل أحادي على الموارد المائية لنهر النيل بما يضر بجيرانها، معتبرًا أن مفاوضات عادلة وشفافة، ودورًا أمريكيًا قويًا في التنسيق والمتابعة، يمكن أن يفضي إلى اتفاق دائم يخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

واختتم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالته بالتأكيد على أن حل التوترات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى يأتى فى صدارة أولوياته، معربًا عن أمله فى ألا يؤدى الخلاف القائم إلى صراع عسكري بين مصر وإثيوبيا، ومؤكدًا حرصه على تحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط وأفريقيا.