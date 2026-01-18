توقيع عقد شراكة واستثمار في ميناء المنطقة الحرة بمصراتة الليبية بحضور قطري وإيطالي

حضر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد شراكة للاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات وتوسعة ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة، وذلك رفقة نظيره رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اللذان يزوران ليبيا اليوم.

وأكد الدبيبة أن الاستثمارات في ميناء المنطقة الحرة مصراتة تصل إلى 7ر2مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة إم إس سي الإيطالية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية سنويا.

وأوضح أن هذه الشراكة تُنفذ ضمن تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وبما يعكس التوجه نحو جذب الاستثمارات الخارجية المنتجة لتطوير البنية التحتية وتعظيم العوائد.

وتوقع الدبيبة تحقيق إيرادات تشغيلية تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا، وتوفير 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، و 62 ألف فرصة غير مباشرة، بما يعزز موقع ليبيا التنافسي في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

وعلى هامش المشروع، بحث الدبيبة ونظيره القطري سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات: البنية التحتية والطاقة والخدمات، كما بحث مع الوزير الإيطالي مجالات التعاون المشترك في قطاعي: النفط والمواصلات.