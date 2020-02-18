هدى أمين

أشاد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب قراء القرآن الكريم، بإطلاق بث تجريبي لقناة «مصر قرآن كريم»

وأضاف «الطبلاوي» في مداخلة هاتفية له مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الإثنين، أنه يستمع إلى الشيخ محمد رفعت، معلقًا: «لا يعلى عليه»، بالإضافة إلى الشيخ على محمود وبعض القراء الموجودين حاليًا كالشيخ محمود الخشت.

وبدأ البث التجريبي للقناة التليفزيونية الجديدة «مصر قرآن كريم»، الخميس الماضي، على نايل سات تردد 10853 أفقي، وهي أحدث قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للمتحدة، أن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة والحناجر الذهبية التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الأسلامي، وتعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين.

https://youtu.be/PVe_ZRWlVQI