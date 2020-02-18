قطر تعلن إصابة أحد مواطنيها بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء عن إصابة مؤكدة لمواطن قطري بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأعلنت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة، وأن المريض أدخل للمستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وأضاف البيان: "تقوم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية و البيئة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم للسيطرة على المرض والحد من انتشاره".

ويذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، وهو يختلف عن فيروس كورونا المستجد والمعروف بـ(كوفيد 19) والذي انتشر مؤخراً في عدد من الدول.

وأكدت وزارة الصحه عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) في دولة قطر حتى الآن.