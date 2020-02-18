المتحدة للخدمات الإعلامية: قناة مصر للقرآن الكريم «كانت ناقصانا»

هديل هلال

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة مصر للقرآن الكريم في مرحلة البث التجريبي الآن، معقبًا: «القناة دي كانت ناقصانا»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن القناة ضرورة وهامة في ظل ما تتميز به مصر من حناجر ذهبية، مشيرًا إلى أن كل العالم الإسلامي تربى على أصوات المشايخ المصريين.

وأوضح أن القناة ليس لديها خريطة برامجية في بادئ الأمر، لافتًا إلى إذاعتها تلاوات المصحف بالأصوات المختلفة سواء القديمة أو الحديثة؛ بفضل ما تزخر به المكتبة من أصوات مؤثرة.

وأشار إلى عرض القناة لتلاوات القراء الشباب المتواجدين حاليًا، عبر إجراء مسابقات أو إحضار المعروفين بشكل مباشر، موضحًا: «مصر لا تنضب وبها العديد من الأصوات التي نحتاج تعريف الناس بها».

ولفت إلى أن الشركة تشارك في توجه الدولة بحديث البرامج عن تجديد الخطاب الديني والتأكيد عليه، من خلال باقي القنوات الأخرى، لافتًا إلى أن قناة مصر للقرآن الكريم تختص بإذاعة القرآن الكريم.

وبدأ البث التجريبي للقناة التليفزيونية الجديدة «مصر قرآن كريم»، الخميس الماضي، على نايل سات تردد 10853 أفقي، وهي أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وتختص القناة بعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة والحناجر الذهبية التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الإسلامي.