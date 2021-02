اختبر الحساب الرسمي للبريميرليج، محمد صلاح نجم ليفربول، في أسماء اللاعبين المصريين المسجلين للأهداف في الدوري الإنجليزي.

وفاز صلاح بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي بشهر يناير، وذلك عن هدفه في مرمى وست هام يونايتد والذي أحرزه بعد مرتدة متقنة بين لاعبي الريدز.

وعقب استلام صلاح للجائزة، سئل الفرعون عن المصريين الثمانية الذين نجحوا في تسجيل أهداف بالبريميرليج.

وذكر صلاح 5 أسماء من أصل 8 مصريين سجلوا في البريميرليج حيث قال:«ميدو – عمرو زكي – تريزيجيه – أحمد حجازي – وأنا».

يذكر أن هناك 8 مصريين سجلوا في البريميرليج وهم: محمد صلاح، عمرو زكي – أحمد حسام ميدو – أحمد حجازي – حسام غالي – محمود حسن تريزيجيه – أحمد المحمدي – رمضان صبحي.

ويتصدر صلاح في الموسم الحالي جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، وبرصيده 17 هدفا.

