استقرار ثقة المستهلكين في هولندا خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الخميس استقرار مؤشر ثقة المستهلكين في البلاد خلال شهر فبراير الحالي عند نفس مستواه الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل خلال الشهر الحالي سالب 19 نقطة وهو نفس مستواه في يناير الماضي. وتقل هذه القراءة عن متوسط المؤشر خلال 20 عاما، وهو سالب 7 نقاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للثقة في المناخ الاقتصادي إلى سالب 41 نقطة الشهر الجاري، مقابل سالب 39 نقطة الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر تقييم مستقبل المناخ الاقتصادي ومؤشر رأي المستهلكين في الاقتصاد خلال الفترة السابقة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر الرغبة في الشراء إلى سالب 5 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل سالب 6 نقاط خلال الشهر الماضي.