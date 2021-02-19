حبس موظف اتحاد ملاك استولى على رسوم اشتراكات بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر حبس موظف باتحاد ملاك في أحد كمباوندات لاستيلائه على رسوم الاشتراكات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من من مباحث الأموال العامة بتحرير محامى بصفته وكيلًا عن رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة، يفيد بقيام أحد موظفي الاتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك، يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الاتحاد، وتبين أنهما "مزوران"، وبفحص كشفي الحساب المشار إليهما فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

وأسفرت تحريات أن وراء ارتكاب الواقع موظف استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني المشار إليه، وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس اتحاد الشاغلين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول)، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنيًا تبين أنه يحتوى على (كشفي الحساب "المزوران" - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.