المبعوث الأممي لليمن: هجوم الحوثيين على مأرب يهدد السلام

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفث، أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف الحوثيين اعتداءاتهم على محافظة مأرب بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا الهجوم يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين.



وشدد غريفث، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، على أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، محذّراً من أن السعي لانتزاع السيطرة على الأراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السلام.



وقال إن تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي، مشيرا إلى أن هناك أرضية مشتركة للتوصل لاتفاق بشأن اليمن، وأن وقف النار في اليمن يرتبط بالمسار السياسي، والحل يتطلب إرادة.