مدير إدارة الصحة بالشيخ زويد يتفقد 3 وحدات صحية

تفقد الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل وانتظام الأطقم الطبية.

وأشار مدير عام إدارة الشيخ زويد الصحية إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بوحدات قري ابو٦ طويلة، والشلاق وقبر عمير، لافتا إلى توجيهات الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء في أهمية متابعة الوحدات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

رافقه خلال الجولة: حنان الجوهري مشرفة الرائدات الريفيات، وتهاني عايش مشرفة مكافحة العدوى بالإدارة لمتابعة الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.