بوتين يوجه بتهيئة الظروف لإيواء لاجئي دونباس ومساعدتهم ماليا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزارة الطوارئ الروسية بسرعة تهيئة ظروف إيواء اللاجئين، الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد تحدث الرئيس بوتين هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الطوارئ ألكسندر تشوبريان، وأعطى تعليماته بسرعة السفر إلى إقليم روستوف بجنوب روسيا لتنظيم أعمال تهيئة ظروف إيواء اللاجئين من دونباس وتوفير كل ما يلزمهم، بما في ذلك المساعدات الطبية".

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس بوتين وجه أيضا الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (حوالي 130 دولارا) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف.

يُذكر أن ممثلي الانفصالين في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أعلنوا في وقت سابق اليوم، أنهم شرعوا في نقل النساء والأطفال والشيوخ من هذه الجمهورية إلى داخل روسيا، تحسبا لهجوم من قبل الجيش الأوكراني.