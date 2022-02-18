الجيش الإسرائيلي يقر بفشله في اعتراض طائرة مسيرة تسللت من لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي قيل إنها خرقت الحدود اليوم قادمة من لبنان، ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء: ‏«من التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه اتضح أنه في وقت سابق اليوم تم رصد طائرة مسيرة لا سلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية بعد خرقها السيادة الإسرائيلية، ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية».

وأضاف: «تم إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الإنذارات، وبعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة إلى لبنان.. تبقى الحالة اعتيادية وطبيعة في الجبهة الداخلية».