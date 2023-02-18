وزير الخارجية الأوكراني: حريصون على إنهاء الحرب مع روسيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لنظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم السبت، دعم العراق لإنهاء الحرب مع روسيا واللجوء إلى التفاوض.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكَّد «حسين» حرص العراق على وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب واللجوء إلى التفاوض وحل الخلافات عبر الوسائل السلميَّة مع روسيا، مُشيرًا إلى أن العراق ضد سياسة الحروب بشكل دائم، لما عاناه جرّاء انعكاساتها.

بدوره، أكد وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ أنَّ بلده يحرص على إنهاء هذه الحرب، مُشيرًا إلى نتائج اللقاءات التي تمّت مُؤخرًا والجُهُود الدوليَّة ضمن هذا الإطار.

واستعرض الجانبان آفاق العلاقات الثنائيَّة، وتعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات.