المجر: أوروبا في حرب مع روسيا بشكل غير مباشر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن أوروبا في حرب مع روسيا بشكل غير مباشر بسبب دعمها العسكري لأوكرانيا.

جاء ذلك في خطاب تناول فيه أوربان رفضه إرسال أسلحة إلى كييف، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أوربان في خطابه السنوي عن حالة الأمة: "أوروبا تنغمس في الحرب، وهي في الواقع في حالة حرب غير مباشرة بالفعل مع روسيا"، متوقعا أن يستمر القتال في أوكرانيا لسنوات.

وأكد أوربان، وهو الزعيم بالاتحاد الأوروبي وتربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المجر لن تزود جارتها الشرقية بالأسلحة وأن بودابست لا تعتبر موسكو تهديدا أمنيا.

وقال رئيس الوزراء المجري ، الذي تنتمي بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه يجب أن يظل التكتل العسكري تحالفا دفاعيا بدلا من استخدامه "لمهاجمة دولة ثالثة بشكل جماعي".

وفي الوقت نفسه، قال إن عضوية حلف شمال الأطلسي "وجودية" بالنسبة للمجر وإن أوكرانيا ذات السيادة بين المجر وروسيا تصب في مصلحة بلاده.