وزير الدفاع الألماني: يجب أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب

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أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا هي جزء من الردع ضد هجمات روسية أخرى.

وخلال كلمة ألقاها باللغة الإنجليزية في مؤتمر ميونخ للأمن، قال الوزير الألماني اليوم السبت محذرا إن " روسيا تشن حرب عدوان وحشية وغزوا ضد أوكرانيا، وفي حال حصل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على مراده فإن هذا سيكون مجرد بداية".

وأضاف بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" لأنه لا الدبلوماسية ولا العقوبات الاقتصادية المشددة غيرت توجه بوتين، فإن إظهارنا للقوة هو الرد الصحيح".

وتعهد بيستوريوس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تقدم ألمانيا المساعدة إلى أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والشركاء عبر المحيط الأطلسي.

وأضاف بيستوريوس:" وقد أوضحت أنه يجب أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب".