عدد قتلى زلزالى تركيا يتجاوز 40 ألفا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلزالين المدمرين وصل إلى 40642 شخصا.

وتم تسجيل أكثر من 5700 هزة ارتدادية بعدما ضرب الزلزال الذي تبلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة الحدودية التركية السورية، حسبما ذكر يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في سوريا المجاورة جراء الزلزالين .

وأضاف سيزر أن حوالي 13 ألف عامل إنقاذ يبذلون الجهود الأخيرة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين من تحت الأنقاض في مديني هطاي وكهرمان مرعش الأكثر تضررا جراء الزلزال، مضيفا أن مهمة البحث والإنقاذ من المخطط أن تنتهي غدا الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ في تركيا ثلاثة أشخاص،من بينهم طفل، أحياء من تحت أنقاض مبنى سكني منهار بعد مرور 296 ساعة على الزلزالين، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن الطفل (12 عاما) توفي متأثرا بجروحه في المستشفى.

وفي ذات الوقت، ناقشت السلطات في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، مسألة الاستعداد للزلازل في المسقبل، لمنح حدوث مأساة بهذا المستوى مجددا.

وتعرضت السلطات التركية لانتقادات بسبب التراخي في تطبيق قواعد البناء، وهو الأمر الذي ربما تسبب في حصيلة القتلى المرتفعة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات اعتقلت إجمالي 120 شخصا، من بينهم مقاولون، فيما يتعلق بانهيار المباني.