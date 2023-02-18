الفرج والشهراني يقودان قائمة الهلال السوداني المشاركة في دوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، قائمة فريقه التي ستغادر إلى الدوحة اليوم السبت، استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال نظيره شباب أهلي دبي، على ملعب الجنوب يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة الآسيوية.

وشهدت قائمة الهلال المشاركة في الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، تواجد الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني بعد شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما في كأس العالم 2022.

وجاء قائمة الهلال في البطولة الآسيوية كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - حبيب الوطيان - محمد العويس

الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، على آل بليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، مصعب الجوير، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي.

خط الوسط: جوستافو كويلا، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو، ناصر الدوسري، محمد كنو، محمد القحطاني، احمد آل جبيع، محمد الخيبري، مشايل ديلجادو.

الهجوم: أوديون إيجالو، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، موسى ماريجا، أندري كاريلو، سالم الدوسري.