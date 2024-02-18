تجديد حبس 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات في كرداسة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووردت معلومات إلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 4 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخدين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم "كمية لمخدر الحشيش وزنت 6300 كيلوجرام، 5 كيلوجرامات لمخدر الإستروكس، 4 كيلوجرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"، 7 آلاف قرص مخدر، بندقية خرطوش، فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.