 الأمير ويليام بصدد بناء منازل على أراضي دوقية كورنوال لمعالجة التشرد بجنوب غرب إنجلترا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير ويليام بصدد بناء منازل على أراضي دوقية كورنوال لمعالجة التشرد بجنوب غرب إنجلترا

لندن - د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 8:18 م

أعلن الأمير البريطاني ويليام عن خطط لبناء منازل على أراضي دوقية كورنوال لمعالجة مشكلة التشرد في جنوب غرب إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذا المشروع، ومن خلال العمل مع جمعية سانت بيتروس الخيرية رعاية المشردين في مدينة كورنيش، سيوفر 24 منزلا في بلدة نانسليدان بالقرب من مدينة نيوكواي، مع توفير "دعم شامل" لسكان محليين يعانون من التشرد من أجل تمهيد طريق نحو توفير مأوى دائم لهم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بيان لدوقية كورنوال قولها إنه من المقرر أن يبدأ بناء "أماكن إيواء مؤقتة عالية الجودة تشبه المنزل" في سبتمبر، ومن المتوقع الانتهاء من أول دفعة من المنازل في خريف العام المقبل.

جدير بالذكر أن دوقية كورنوال عبارة عن محفظة استثمارية من الأراضي والعقارات والاستثمارات تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه إسترليني (26ر1 مليار دولار)، والتي توفر دخلا لولي العهد.

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