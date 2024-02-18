 حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض بالدوري السعودي - بوابة الشروق
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حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض بالدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 6:13 م

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الرياض مساء اليوم الأحد، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق اتحاد جدة نظيره الرياض على ملعب عبدالله الفيصل، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة اليوم كما يلي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد حجازي - مدالله العليان - حسن كادش - فواز الصقور

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - فيصل الغامدي - رومارينيو

الهجوم: عبدالرازق حمدالله - كريم بنزيما


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