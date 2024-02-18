جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي البنك الأهلي أمام زد وبيراميدز والاتحاد

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يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراة البنك الأهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري.

كما يحضر حسام حسن وجهازه المعاون مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في دورة ودية بالإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المحترفة كانت قد أعلنت موافقتها على طلب حسام حسن بتقديم موعد معسكر المنتخب بشهر مارس المقبل 6 أيام، ليبدأ يوم 13 مارس بدلا من 18 وذلك استعدادا لدورة الإمارات الودية.