 جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي البنك الأهلي أمام زد وبيراميدز والاتحاد - بوابة الشروق
الأحد 18 فبراير 2024 3:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي البنك الأهلي أمام زد وبيراميدز والاتحاد

محمود عيسى
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 3:11 م

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراة البنك الأهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري.

كما يحضر حسام حسن وجهازه المعاون مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في دورة ودية بالإمارات خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المحترفة كانت قد أعلنت موافقتها على طلب حسام حسن بتقديم موعد معسكر المنتخب بشهر مارس المقبل 6 أيام، ليبدأ يوم 13 مارس بدلا من 18 وذلك استعدادا لدورة الإمارات الودية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك