وزير الطاقة اليوناني: السوق الأوروبية جاهزة لاستقبال إنتاج مصر من طاقتي الشمس والرياح

قال وزير الطاقة والبيئة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع مصر في مجال تخزين ثاني أكسيد الكربون، والربط الكهربائي المحتمل بين البلدين المعتمد على الطاقة المتجددة، يفتحان فرصاً كبيرة أمام المستثمرين، خاصة مع إمكانيات تصدير الطاقة الكهربائية إلى السوق الأوروبية.

ونوّه في مقابلة مع موقع «الشرق بلومبرج»، على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025» المقام في القاهرة، بأن «التعاون مع مصر لن تقتصر فائدته على البلدين فحسب، بل ستمتد إلى كامل الاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص دول جنوب أوروبا».

وأكد المسئول اليوناني أن الربط الكهربائي المعتمد على الطاقة المتجددة مع مصر يتطلب استثمارات ضخمة، خاصة من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن «هناك محفزات تشجع المستثمرين على ضخ الأموال؛ تتمثل في إمكانات مصر الكبيرة من الطاقة المتجددة، لا سيما الشمس والرياح، إضافةً إلى أن السوق الأوروبية جاهزة لاستقبال ما ينتجونه».

ووقعت مصر واليونان مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لبناء كابل كهربائي عملاق يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط.

وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز جرّاء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، ما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.

وتركز اليونان في مشروع الربط الكهربائي مع مصر على الطاقة المتجددة، لكن الغاز يبقى خياراً مطروحاً دائماً، حسبما صرح مارينوس جيانوبولوس، رئيس «إنتربرايز غريس (Enterprise Greece)» في حديث لـ«الشرق»، على هامش منتدى الأعمال المصري- اليوناني- القبرصي في يناير الماضي.