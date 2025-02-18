حماس تؤكد جاهزيتها لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار وترفض شرط نتنياهو بنزع السلاح

أكدت حركة حماس أن أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني، مشددة على رفضها لأي محاولات إسرائيلية لفرض شروطها، وذلك في ظل استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف متحدث باسم الحركة اشتراط إسرائيل، إبعاد حماس عن القطاع بأنه "حرب نفسية سخيفة"، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بأي ترتيبات سياسية دون توافق فلسطيني داخلي.

وأعلنت حماس استعدادها للمرحلة الثانية من المفاوضات، بحيث تشمل تبادلاً للأسرى دفعة واحدة، والوصول إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

يأتي موقف حركة حماس بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل، مشترطًا "نزع سلاح قطاع غزة" كجزء من أي تسوية مستقبلية، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية.