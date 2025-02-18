عباس يصدر قرارا بإحالة رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس إلى التقاعد

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شئون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتباراً من اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أصدر عباس، قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتباراً من اليوم.

والأسبوع الماضي، طالب فارس، القيادة الفلسطينية بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والذي يقضي بنقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة شئون الأسرى برام الله، أعرب فارس عن رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكدًا أنه يمس شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا أصيلًا من النضال الوطني.

وذكر أن الهيئة فوجئت بصدور هذا المرسوم الرئاسي دون أي نقاش وطني موسع، قائلًا إن «موضوع بهذا الحجم يستدعي انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ القرار بشأنه».

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، الاثنين الماضي، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، مما أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط الفلسطينية.