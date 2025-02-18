أجرى الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بنطاق حى الزيتون، للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية والاطمئنان على سير العمل فى تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن خطة صيانة الطرق وإعادة الشيء لأصله للعام المالي الحالي.

وأوضح فوزى، اليوم الثلاثاء، أن مشروعات رصف الطرق تأتي على رأس أولويات محافظة القاهرة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنية المحددة لضمان سرعة إنجاز المشروعات مع مراعاة أعلى معايير الجودة فى التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه بالمرور على المركز التكنولوجى النموذجي لخدمة المواطنين بحى الزيتون، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل المركز والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، للإنتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء ووجه نائب المحافظ بتقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح بسهولة ويسر.

وشدد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواجد اليومي داخل المركز التكنولوجى للتيسير على المواطنين فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وجميع الطلبات المقدمة من المواطنين.