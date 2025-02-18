زيلينسكي: اللقاء الأمريكي الروسي في السعودية كان مفاجئا لنا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن المباحثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية شكلت "مفاجأة" بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس الأوكراني: "اللقاء الأمريكي الروسي في السعودية كان مفاجئا بالنسبة لنا وعلمنا به من وسائل الإعلام"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن تركيا وفرت تسهيلات للإفراج عن الجنود والمدنيين الأوكرانيين الأسرى في الحرب مع روسيا.

وأضاف: "علاقاتنا مع تركيا على مستوى عالٍ كما هو الحال دائما وأشكر الرئيس أردوغان وكل الشعب التركي على ذلك".

والثلاثاء، اختتم الوفدان الأمريكي والروسي مباحثاتهما في العاصمة السعودية الرياض بهدف تحسين علاقاتهما المتوترة منذ حرب أوكرانيا.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.