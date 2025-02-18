كولر: متحمسون لمواجهة ميسي في افتتاح كأس العالم للأندية ونلعب من أجل الفوز

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حماسًا شديدًا لمواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية في شكله الجديد، بمشاركة 32 ناديًا، يوم 14 يونيو المقبل.

وقال مارسيل كولر في تصريحات نقلها موقع «deportetotalusa»: «من الواضح أنها مجموعة مثيرة بوجود ميسي، واللعب ضد ميسي، ضد إنتر ميامي.. ستكون مثل مباراة خارج أرضنا حيث من المحتمل أن يشجع معظم الأمريكيين فريق إنتر ميامي، ونعم، أنا أتطلع إلى ذلك».

وأضاف: «أعتقد أن لاعبينا متحمسون أيضًا، وسيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة الحصول على شيء ما من هذه المباراة».

وتابع: «بورتو وبالميراس أيضًا من الفرق الكبرى في البرتغال والبرازيل، لذا فإن الأمر مثير بالنسبة لي ولللاعبين».

وأوضح: «سنلعب ضد هذه الفرق الكبرى وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، من الواضح أننا نريد الفوز، ولكن خصومنا يريدون ذلك أيضًا؛ سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام».

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.