العاهل الأردني يجري عملية جراحية اليوم

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيجري عملية لعلاج فتق جراحي.

وذكر البيان: "الملك عبد الله الثاني بن الحسين سيجري اليوم الثلاثاء عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكان الملك عبدالله قد أكد، أمس الاثنين، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

وشدد العاهل الأردني على أن موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو: "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، مستنكرا تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة.

جاء ذلك خلال حديث لدى لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين بالديوان الملكي الهاشمي، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأعرب الملك عبدالله عن تفاؤله بالرغم من كل التحديات، مشددا على أنه يستمد القوة والشجاعة من شعبه العزيز ونشامى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين.

وأضاف أنه يعلم جاهزية المتقاعدين العسكريين لارتداء الزي العسكري والوقوف على يمينه ويساره في مواجهة كل التحديات.