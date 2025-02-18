أول إجراء من المصري البورسعيدي بعد الهزيمة أمام غزل المحلة

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عقد اجتماعًا طارئًا، خلال الساعات القادمة، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

يأتي ذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق خلال الفترة الأخيرة رغم توفير جميع متطلبات الفريق، وفقا لما قاله النادي في بيان رسمي.

وقرر المجلس خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة أمام غزل المحلة.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إلى الخسارة من نظيره غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري نايل.