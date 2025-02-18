السودان: حاكم النيل الأزرق يعلن حظر تجوال في رمضان من 10 مساء لـ5 صباحا

أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، الثلاثاء، القرار رقم (14) لسنة 2025، بإعلان حالة الطوارئ في الإقليم من الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وذلك ابتداءً من اليوم.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، وجه القرار بأن حظر التجوال في شهر رمضان المبارك سيبدأ عند الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السودانية، مقتل 433 مدنيًا في هجمات لميليشيا الدعم السريع على قرى بولاية النيل الأبيض بوسط البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي: «بعد أن تيقنت الميليشيا من الهزيمة الماحقة، وعجزها عن مواجهة القوات المسلحة، لجأت الميليشيا إلى أسلوبها المعتاد في الانتقام من المدنيين العزل في القرى والبلدات الصغيرة».

وأضافت: «ارتكبت الميليشيا الأيام القليلة الماضية مجزرة بشعة في قرى منطقة القطينة، ولاية النيل الأبيض، بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 433 شخصًا من ضمنهم أطفال رضع».

وتابعت: «تُعد هذه أسوأ مذبحة ترتكبها الميليشيا بعد جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة وارتامتا، وهي امتداد لمذابح ود النورة، وجلقني، والهلالية والسريحة وتمبول ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور».

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما ترتكبه ميليشيا الدعم السريع من جرائم ضد المدنيين، قائلة إن «هذه المجزرة تؤكد أن حرب الميليشيا هي ضد الشعب السوداني بأسره».

ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربًا خلفت 29 ألفًا و683 قتيلًا، وفق أحدث تقرير صادر عن موقع ACLED، وهي منظمة عالمية غير حكومية مُتخصصة في جمع بيانات النزاعات المفصلة.