لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

عون: الطائفة الشيعية جزء أساسي من الجسم اللبناني وليست غريبة عنه

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أمريكا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة».

وأضاف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «القرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب، بل الدولة».

ونفى فرض حصار على الطائفة الشيعية كما يروّج البعض، قائلًا إن «الإجراءات المتَّخذة بحقّ شركات الطيران الإيرانية مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها، والطائفة الشيعية جزءٌ أساسيّ من الجسم اللبناني وليست غريبة عنه».

وفي سياق متصل، نوه أن «عملية الإعمار لن تكون بين ليلةٍ وضحاها»، موضحًا أنها «مرتبطة بشكل أو بآخر بالإصلاحات ومحاربة الفساد».

وشدد على ضرورة إعادة بناء جسر الثقة بين اللبنانيين، معربًا عن رفضه لأن «يستقوي أحد بالخارج».

وأضاف: «علينا مقاربة التطورات بروية من دون تشنّجٍ ولا تخوين، واللبنانيون سئموا العيش بين المتاريس بعدما دفعوا الثمن غاليًا».

وأكد أن «الدولة باتت مسئولةً عن ضبط الأمن والحدود بعدما استعادت قرارها، وهو قرار اللبنانيين وحدهم».